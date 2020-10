Inter, non è come una finale. Ma si deve vincere per evitare lo Slavia-bis

mercoledì 21 Ottobre 2020.

Inter, non è come una finale. Ma si deve vincere per evitare lo Slavia-bis

È sfida cruciale in Champions per i nerazzurri di Conte. Contro i tedeschi sono chiamati ad una prova di forza per evitare di ripetere l’errore di sottovalutare l’avversario, come nella scorsa stagione



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

