Abbandono rifiuti nel territorio di Strongoli: denunciate otto persone dalla polizia locale

Lo rende noto il Comandante della polizia locale di Strongoli Carmine Levato

Comunicato della Polizia Municipale

Strongoli,

giovedì 22 Ottobre 2020.

Nella giornata odierna sono stati denunciati alle autorit√† giudiziarie otto persone pi√Ļ una sanzionata in via amministrativa per abbandono dei rifiuti.¬†

Nel particolare quattro persone venivano deferite per getto di cose pericolose per aver scaricato abusivamente acque reflue provenienti da scarico di abitazioni, ulteriori quattro persone venivano denunciate per aver realizzato a vario titolo una discarica abusiva di materiale ferroso senza le previste autorizzazioni. 

Il Comandante della polizia locale di Strongoli Carmine Levato ha elogiato l’operato degli agenti i quali nello specifico hanno dimostrato professionalità e senso di appartenenza, l’auspicio, conclude il Comandante, e che da parte dei cittadini ci  possa essere la massima collaborazione per tutelare al meglio il nostro territorio.

Il Sindaco Sergio Bruno ha disposto ulteriori servizi al fine di monitorare al meglio il territorio ed i cittadini.                                     

