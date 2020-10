Gasperini: “Non abbiamo perso la capacità di far gol. E stavolta bene pure la difesa”

Gasperini: “Non abbiamo perso la capacità di far gol. E stavolta bene pure la difesa” Il tecnico: “Stiamo recuperando tutti gli attaccanti. L’idea è quella di spostare Gomez a centrocampo per metterne il più possibile, ma non sempre potrò farlo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 22 Ottobre 2020.

Gasperini: “Non abbiamo perso la capacità di far gol. E stavolta bene pure la difesa”

Il tecnico: “Stiamo recuperando tutti gli attaccanti. L’idea è quella di spostare Gomez a centrocampo per metterne il più possibile, ma non sempre potrò farlo”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA