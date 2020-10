Il Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari presenta la squadra

Il Sindaco di CirĆ² Marina, Sergio Ferrari presenta la squadra

Dopo il giuramento, il Sindaco in apertura ha voluto dedicare un minuto di raccoglimento in memoria della Presidente Jole Santelli

Oscare Grisolia

CirĆ² Marina,

giovedƬ 22 Ottobre 2020.

Un primo consiglio Comunale che dopo diversi anni di Commissariamento, restituisce alla cittĆ una guida politico amministrativa dove, a parte i distinguo e le osservazioni preliminari su come si sia arrivati alla nomina del presidente del Consiglio, Francesca Aloisio, che affronteremo e illustreremo in nostro prossimo articolo, ha sancito la composizione della giunta Comunale e dello stesso presidente e vice presidente del Consiglio, Cataldo Sicilia.

Dopo il giuramento del Sindaco, che in apertura ha voluto dedicare un minuto di raccoglimento in memoria della Presidente Jole Santelli, da poco deceduta, ha fornito i nomi della sua Giunta con le relative deleghe, riservandosi di completare lā€™assegnazione delle altre deleghe in un prossimo consiglio durante il quale, su richiesta del giĆ senatore, Nicodemo Filippelli, condiviso da tutto il consiglio, sarĆ anche inserito la modifica del regolamento Comunale stesso, oggi superato.

Questo il nuovo organigramma:

Sindaco: Sergio Ferrari

Presidente del C

onsiglio: Francesca Aloisio

Vice Presidente: Cataldo Sicilia

Pietro Mercuri: Vice sindaco con delega alla sanitĆ , lavoro, artigianato, area portuale e Pip;

Vincenza Crogliano:Ā deleg,a al lavori pubblici, edilizia scolastica, protezione civile;

Andrea Aprigliano: assessore non eletto, con delega al Bilancio e patrimonio;

Virginia Marasco: assessore non eletto con delega alla Cultura, Istruzione e Scuole;

Ferdinando AlfƬ: assessore non eletto con delega alle politiche giovanili, sport e impianti sportivi.

Gli assessori, Pietro Mercuri e Vincenza Crogliano, in base ai regolamenti istituzionali, perdono la carica di consiglieri comunali.

In loro sostituzione come primi non eletti nelle listeĀ vincenti il ballottaggio, sono state surrogate dalle consigliere: Gentile Maria Teresa e Francesca La Rocca.

Un consiglio Comunale molto al femminile che, sintetizzando molto la lunga dissertazione

degli intervenuti durante lā€™assemblea, troverĆ probabilmente la condivisione

generale del consiglio, perchƩ si sa, la donna ha un piglio diverso, una

sensibilitĆ diversa.

Come dicevamo, ad un prossimo servizio il contenuto del lungo consiglio.

