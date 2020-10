LIVE Celtic-Milan 0-0: esordio per Dalot. Tra gli scozzesi l’ex Laxalt

LIVE Celtic-Milan 0-0: esordio per Dalot. Tra gli scozzesi l’ex Laxalt Prima partita ai gironi di Europa League per gli uomini di Pioli. In difesa Kjaer-Romagnoli. Ibra unica punta.Molte assenze per Covid-19 tra i padroni di casa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 22 Ottobre 2020.

