Il nuovo questore di Cuneo è Nicola Parisi, originario di Cirò Marina

Nicola Parisi, ieri, giovedì 22 ottobre, ha preso servizio alla Questura di Cuneo

Cuneo,

venerdì 23 Ottobre 2020.

Le prime parole del nuovo Questore: “Ho già  la sensazione di essere qui da tanto tempo. Ai miei collaboratori ho chiesto lealtà , cominciando dal vicario fino all’ultimo degli agenti”.Â

Il Questore Parisi, originario di Cirò Marina ma da tempo residente ad Alessandria, si è presentato ai giornalisti nella mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre.

60enne, sposato e con una figlia di 24 anni, a Cirò Marina risiedono i fratelli Silvio e Dario, laureato all’Università Federico II di Napoli, Parisi è stato per anni a Genova, dove ha lavorato per l’Ufficio Immigrazione. Quindi è stato vice questore a Novara e poi a Bergamo, prima dell’esperienza a Roma nel dipartimento centrale di Pubblica Sicurezza. Dopo 2 anni e cinque mesi il trasferimento a Caltanissetta. Dal 2017 allo scorso febbraio è stato questore di Biella, mentre negli ultimi mesi ha ricoperto il ruolo di direttore della II Zona Polizia di Frontiera per la Lombardia, responsabile dei tre scali aeroportuali della regione.

Congratulazioni dalla redazione de ilCirotano per i prestigiosi incarichi al Questore Nicola Parisi.

