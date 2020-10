Nei preliminari stregò Pioli, ora fa gol per lui: da avversario a uomo gol, il Milan si gode anche Hauge

Nei preliminari stregò Pioli, ora fa gol per lui: da avversario a uomo gol, il Milan si gode anche Hauge Mezz’ora in rossonero tra Europa e Serie A, e già un gol. Haaland lo ama per gli assist in nazionale, i rossoneri l’hanno prima eliminato e poi comprato: l’ascesa di Jens continua continua a leggere […]

La Redazione24

,

venerdĂŹ 23 Ottobre 2020.

Mezz’ora in rossonero tra Europa e Serie A, e già un gol. Haaland lo ama per gli assist in nazionale, i rossoneri l’hanno prima eliminato e poi comprato: l’ascesa di Jens continua



