Questo Milan non sbaglia un colpo: Krunic, Diaz e Hauge, e il Celtic va al tappeto

Questo Milan non sbaglia un colpo: Krunic, Diaz e Hauge, e il Celtic va al tappeto La squadra di Pioli vince e fa gioco anche in Scozia, inutile il momentaneo 2-1 di Elyounoussi. I rossoneri non perdono una partita ufficiale dall’8 marzo 2020 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 23 Ottobre 2020.

Questo Milan non sbaglia un colpo: Krunic, Diaz e Hauge, e il Celtic va al tappeto

La squadra di Pioli vince e fa gioco anche in Scozia, inutile il momentaneo 2-1 di Elyounoussi. I rossoneri non perdono una partita ufficiale dall’8 marzo 2020



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA