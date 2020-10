Oggi alle 11:00 piantumazione dell’Albero della Legalità in Largo Skanderberg a Carfizzi

Organizzato dal Progetto di Vita con la collaborazione del Comune di Carfizzi

Carfizzi,

sabato 24 Ottobre 2020.

La cerimonia vuole mantenere vivo il ricordo delle vittime di mafia, dei Servitori dello Stato onorando il ricordo di coloro che hanno pagato con la vita la lotta contro le mafie e di tutti coloro che continuano a lottare per un Paese più giusto e pulito. Non ci si deve rassegnare al semplice ricordo, ma si deve essere esempi di continuità e di legalità sempre.

L’Albero della Legalità vive grazie all’humus fertile delle persone oneste, dei veri uomini d’onore che ogni giorno vivono seguendo e rispettando la Legge.

L’Albero della Legalità , in contrapposizione all’albero della malavita, ci ricorda che la Legalità non è gratuita, va piantata, radicata, resa prospera e diffusa ovunque.

La Legalità è vita, la nostra vita. Tutti insieme dobbiamo lottare per fare prendere coscienza di questo cancro, dobbiamo ripudiarlo e combatterlo e i primi dobbiamo essere noi cittadini accanto alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine.

Interverranno:

✓ MARIO ANTONIO AMATO

Sindaco di Carfizzi (Kr)

✓ DOTT. MASSIMO GAMBINO

Questore di Crotone

✓ ADRIANA COLACICCO

Co-fondatrice del Progetto di Vita encomiato dal Presidente della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Francese

✓ GERARDO GATTI

Co-fondatore del Progetto di Vita encomiato dal Presidente della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Francese

La lotta alle mafie riguarda ognuno di noi, riguarda la collettività , le istituzioni.

