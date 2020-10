Crotone, Athenas Flag Football Femminile: debutto a Catania

A renderlo noto è Mida Achei Crotone

Catania,

domenica 25 Ottobre 2020.

Sotto

l’attenta guida della dirigenza Crotonese, è da qualche tempo andatasi

costituendo una nuova rappresentanza dei Mida Achei Crotone: le “Athenas

Crotone – Flag Football Femminile”. Le atlete hanno partecipato per la prima

volta sabato scorso a Catania ad un campionato ufficiale della “Federazione

Italiana di American Football”.

Tania Crugliano,

Presidente Mida Achei Crotone: “Con il virus che costringe il mondo dello sport a

continue restrizioni e divieti, il semplice fatto che un gruppo appena nato di atlete

si cimenti in uno sport per loro nuovo se non sconosciuto, rappresenta

certamente un motivo di gioia e orgoglio per il management. Siamo assolutamente

contenti della prestazione espressa dalle nostre atlete e siamo altrettanto

certi che rappresenterà un punto di partenza per futuri traguardi.”

La prima tappa del campionato le

ha viste sfidare due storiche compagini siciliane: gli Elephants di Catania con

il risultato di 47 a 0 per gli Etnei e gli Sharks di Palermo con il risultato

di 36 a 8 per i Palermitani.

Sabrina Loiacono #50: “Il primo bowl

di campionato è andato, io e le mie compagne, abbiamo lavorato intensamente per

due anni per raggiungere questo piccolo traguardo, senza perdere mai la

concentrazione. Purtroppo lo stop forzato, ha rallentato il nostro percorso ma

grazie alla forza di volontà , che non ci ha abbandonate neanche un secondo e

grazie all’impegno dei nostri coach, in qualche mese, siamo riuscite a

recuperare gran parte del lavoro.

Non vedevamo l’ora di poterci mettere in gioco e di

superare i nostri limiti e ricorderemo sempre con grande emozione, la nostra

prima partita ufficiale, indossando i colori di appartenenza della nostra cittÃ

e portando il nome ATHENAS.

Abbiamo giocato entrambe le partite fino all’ultimo

secondo, con la voglia di vincere e con grinta, mettendo in conto anche gli

errori commessi, causati dall’inesperienza, senza abbassare mai la testa e

senza abbatterci dopo una sconfitta. Abbiamo mantenuto il sorriso, felici di

quello che abbiamo costruito a prescindere dai risultati ottenuti con due

grandi squadre avversarie.

Sono orgogliosa di me e delle mie compagne e sono

contenta di avere avuto l’onore di condividere il campo con ognuna di loro.

Adesso manteniamo alta la concentrazione per il bowl che si disputerà a fine

ottobre, mantenendo l’impegno e la positività che ci contraddistingue: ce la

metteremo tutta!”

Un risultato che non da’ certo giustizia all’impegno

e alla passione riposta da ogni atleta ma che ha permesso certamente a tutte

loro di provare l’esperienza del terreno da gioco ed ha consentito di rodare i

meccanismi di esecuzione e di chiamata da parte dello staff tecnico Crotonese

che vede al fianco dello storico coach Caruso, i nuovi entrati De Gennaro e

Perri.

Francesco Perri, Defensive

Coord.:” Dopo due anni dall’inizio del progetto, per me è un orgoglio e già un

traguardo vedere le mie atlete iscritte ad un campionato ed affrontare il loro

“battesimo di fuoco” a testa alta, senza alcun timore.

In questo primo bowl abbiamo potuto testare il duro

lavoro svolto fino ad ora, il risultato parla chiaro, c’è ancora molto lavoro

da fare, non è stato semplice affrontare due squadre del calibro di Catania e

Palermo, ma le ragazze hanno risposto bene alle difficoltà .

Archiviato questo bowl, siamo già a lavoro per le

prossime sfide in quel di Marina di Ravenna!

#GOATHENAS”

Rosaria Pucci ##: “Esperienza

fantastica e sicuramente di crescita quella di catania al fianco delle mie

nuove compagne athenas.

Un ringraziamento speciale va ai coach: chicco, fofó

e Ciccio che credono sempre in noi.

Nonostante io sia l’ultima arrivata in squadra devo

un grazie anche alle mie compagne che sin dall’inizio mi hanno accolta in

questa grande famiglia.

Ho avuto la possibilità di giocare nel ruolo di

centro e grazie all’intesa con il QB, Erika, di segnare un touchdown.

In più coach chicco ha deciso di schierarmi in

difesa e per la prima volta mi sono approcciata al ruolo di safety sotto l’ala

protettiva di Sabrina.

Sono veramente contenta di aver intrapreso questa

nuova avventura con un team che ha sempre dimostrato la sua Unione e

soprattutto impegno e passione verso un obiettivo comune.”

Il prossimo appuntamento sarà il 31 Ottobre e l’1

Novembre prossimo a Marina di Ravenna.

PH: Sabrina Loiacono

