Nuovo DCPM, Saporito (Provincia Crotone): “Il nostro territorio ha già pagato un prezzo alto nella prima fase di emergenza sanitaria”

La nota dell’Avv. Simone Saporito

Presidente f. f. Provincia di Crotone

La Redazione

Crotone,

domenica 25 Ottobre 2020.

Le nuove disposizioni introdotte con il Dpcm e che entreranno in vigore da domani 26 ottobre avranno ripercussioni oltre che sulla vita quotidiana di ciascuno di noi, sull’economia del nostro territorio, un’economia già fortemente provata.Le esigenze sanitarie sicuramente richiedono attenzione e responsabilità ma si deve anche tener conto del contesto economico e sociale. Il nostro è un territorio in cui la piccola e media impresa ha già pagato un prezzo alto nella prima fase di emergenza sanitaria. Ristoratori, attività ricettive, commercianti, ma anche piccoli imprenditori che operano nel settore sportivo, hanno investito tempo e denaro per adeguare strutture ed attività eppure da domani dovranno ancora una volta fare di ulteriori sacrifici. Il Governo deve tener conto di tutto questo, deve tener conto delle difficoltà esistenti e delle gravi ripercussioni che ci saranno.Deve tener conto dei nuovi poveri che in questi mesi si sono moltiplicati e che sono destinati ad aumentare. Deve tener conto dell’impatto economico e anche della tenuta sociale.Occorre da subito avviare un’interlocuzione seria, attenta, reale e responsabile con i territori, per predisporre oggi, e non domani, misure non solo per il contenimento del contagio da Covid-19 ma per contenere l’emergenza socio economica in atto.

