PapĂ Petrov assassinato: il figlio Vitaly lascia Portimao

Papà Petrov assassinato: il figlio Vitaly lascia Portimao Il 36enne russo ex pilota era nel collegio dei commissari del GP del Portogallo ed è rientrato in patria dopo che il padre Alexander, deputato e imprenditore, è morto per dei colpi di pistola continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 25 Ottobre 2020.

Papà Petrov assassinato: il figlio Vitaly lascia Portimao

Il 36enne russo ex pilota era nel collegio dei commissari del GP del Portogallo ed è rientrato in patria dopo che il padre Alexander, deputato e imprenditore, è morto per dei colpi di pistola



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA