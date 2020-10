Il Milan è la squadra più giovane d’Europa, lo dice il Cies. E il Parma è la più “vecchia”

La Redazione24

,

lunedì 26 Ottobre 2020.

Il Milan è la squadra più giovane d’Europa, lo dice il Cies. E il Parma è la più “vecchia”

Rossoneri in vetta come età media nei primi 5 campionati d’Europa (24,5 anni). I gialloblù i più anziani con 29,7. I più “young” in assoluto? In Lettonia…



