Milan, delusione Leao: "Peccato, ma abbiamo lottato. Continuiamo così" L'attaccante rossonero mastica amaro dopo il pareggio casalingo per 3-3- contro la Roma, ma ha una certezza: "Siamo concentrati per finire in testa alla classifica"

La Redazione24

,

martedì 27 Ottobre 2020.

L’attaccante rossonero mastica amaro dopo il pareggio casalingo per 3-3- contro la Roma, ma ha una certezza: “Siamo concentrati per finire in testa alla classifica”



