Higuain decolla in serata. Da Ronaldo a Rabiot, il programma di rientro in gruppo

Higuain decolla in serata. Da Ronaldo a Rabiot, il programma di rientro in gruppo Sarri lunedì non avrà il gruppo al completo. Gli stranieri, rientrati a poco a poco in Italia, si aggiungeranno agli allenamenti giorno per giorno. Ecco il piano: Cristiano subito, il Duca a margine fino a fine mese come il Pipita, che […]

La Redazione24

,

giovedì 14 Maggio 2020.

Higuain decolla in serata. Da Ronaldo a Rabiot, il programma di rientro in gruppo

Sarri lunedì non avrà il gruppo al completo. Gli stranieri, rientrati a poco a poco in Italia, si aggiungeranno agli allenamenti giorno per giorno. Ecco il piano: Cristiano subito, il Duca a margine fino a fine mese come il Pipita, che volerà nella notte



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA