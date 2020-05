Inter, Milan, Napoli e altri club di A contro il protocollo: tanti i dubbi in vista della ripresa

giovedì 14 Maggio 2020.

Inter, Milan, Napoli e altri club di A contro il protocollo: tanti i dubbi in vista della ripresa

Secondo diverse squadre, le misure studiate dal Cts e approvate dalla Figc, tra cui il ritiro in hotel, sono inapplicabili e non consentirebbero di ricominciare ad allenarsi collettivamente



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport

