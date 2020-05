Malagò: “La A al 99% riparte il 13 giugno, ma non so se arriverĂ alla fine…”

Malagò: “La A al 99% riparte il 13 giugno, ma non so se arriverà alla fine…” “Squadra in quarantena in caso di positività singola? La norma può essere rivista. In Germania hanno già l’accordo su cosa fare in caso di nuovo stop, qui no…” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 14 Maggio 2020.

