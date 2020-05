Orfini ci dice perché un Pd che insegue il grillismo alimenta la povertà

Orfini ci dice perchĂ© un Pd che insegue il grillismo alimenta la povertĂ

La Redazione 24

,

giovedì 14 Maggio 2020.

Roma. “Vivo in una realtà distopica. In Parlamento voto i provvedimenti, poi vado nelle zone più periferiche e quello che ho votato o non arriva o arriva poco e male”. Matteo Orfini, deputato del Pd, il sabato fa volontariato all’associazione “21 luglio”, dove si preparano i pacchi alimentari a Tor

