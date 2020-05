Portami al mare

“Non c’è un indietro a cui tornare”, dice Michelle Obama nel documentario “Becoming”: non c’è una vita dove tornare dopo aver fatto la first lady per otto anni, non chiudi la parentesi della Casa Bianca e riprendi il discorso dove lo avevi lasciato, c’è una nuova vita da cominciare, da inventare. Le continua a leggere […]

La Redazione 24

giovedì 14 Maggio 2020.

