Da Sheva ad Altafini: “Ora dateci un progetto per il Milan” Anche Tassotti, Bertolucci e Cecchinato tra i rossoneri che sognano il ritorno ad alti livelli: “Il club deve stare in Champions. Ma è difficile se non si sistema la proprietà” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 15 Maggio 2020.

Anche Tassotti, Bertolucci e Cecchinato tra i rossoneri che sognano il ritorno ad alti livelli: “Il club deve stare in Champions. Ma è difficile se non si sistema la proprietà”



