Ibrahimovic, guai in Svezia: è questa la Ferrari della maxi multa? L'attaccante rossonero sarebbe stato beccato dalle autorità mentre guidava illegalmente la sua Ferrari Monza SP2 (non era immatricolata). (Via Twitter da @EnockKobinaEsse)

La Redazione24

,

venerdì 15 Maggio 2020.

L’attaccante rossonero sarebbe stato beccato dalle autorità mentre guidava illegalmente la sua Ferrari Monza SP2 (non era immatricolata). (Via Twitter da @EnockKobinaEsse)



