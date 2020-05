Il paese fondato sull’autocertificazione

Non crediate di esservi liberati dell’autocertificazione ora che non si dovrà più compilarla per andare a comprare il pane o a guadagnarselo: l’Italia infatti è fondata molto più sull’autocertificazione che sul lavoro. Per dimostrare che è un principio del tutto svincolato dall’emergenza Coronavirus continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

venerdì 15 Maggio 2020.

