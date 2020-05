Riscatto Perisic: il Bayern fa scadere i termini. Chiesto lo sconto, ma lâ€™Inter si guarda intorno

Riscatto Perisic: il Bayern fa scadere i termini. Chiesto lo sconto, ma l’Inter si guarda intorno

venerdì 15 Maggio 2020.

Riscatto Perisic: il Bayern fa scadere i termini. Chiesto lo sconto, ma l’Inter si guarda intorno

Oggi ultimo giorno per i tedeschi per versare i 20 milioni: non accadrà. Dialogo ancora aperto, però il club nerazzurro ora ascolta altre proposte



