Special Olympics Italia: domenica 10 maggio ha preso il via il Torch Run dei giochi

Torch Run che non poteva non essere attivato anche nella nostra provincia dal direttore provinciale del SOI, Lucia Sacco

Oscare Grisolia

,

venerdì 15 Maggio 2020.

Dopo la presentazione in videoconferenza degli Smart Games,  alla presenza delle massime autorità nazionali, dal presidente e direttore di Special Olympics Italia, Alessandro e Alessandra Palazzotti, del presidente della Camera Casellati, presidente del parlamento Fico, del Coni Malagò e tanti altri importanti rappresentanti Istituzionali, domenica 10 maggio ha preso il via il Torch Run dei giochi. Torch Run che non poteva non essere attivato anche nella nostra provincia dal direttore provinciale del SOI, Lucia Sacco che, coinvolgendo il team scolastico della Baby Kinder Park, famiglie, scuole e quanti si occupano di disabilità intellettiva e non, ha avviato un viaggio “coast tu coast attraverso i luoghi della Magna Grecia”, come la stessa ci ha dichiarato. “Un viaggio che partendo da Crotone, la città di Milone, salendo passo dopo passo, lasciando un’impronta che parla di solidarietà , altruismo, forza, coraggio e inclusione,  senza lasciare nessuno dietro” proseguirà con  altri tedofori fino ad  a Castrovillari, dove il direttore provinciale di Cosenza, Mariella Greco la farà proseguire per poi arrivare  alla tappa finale di Roma, laddove è tutto pronto per dare avvio ai giochi finali che si concluderanno il 30 maggio. Tutto potrà essere seguito attraverso i canali social, you tube, facebook, Zoom,  a partire da domani domenica 10 maggio dalle ore 19,30 in poi. Un Tourch Run che attraverserà le case di migliaia di atleti Speciali che permetterà di non spegnere mai il fuoco della speranza. Quella  speranza che porta con sé  e assume ancora più valore in questo triste momento che l’Italia intera vive a causa del Covd 19.

