Torre Melissa è per l’9^ volta “Bandiera Blu” per le spiagge più belle e incontaminate

Assegnata nella mattinata di ieri, l’Ottava Bandiera Blu al Comune di Melissa.

Torre Melissa,

venerdì 15 Maggio 2020.

Anche quest’anno il Comune di Melissa viene premiato con la Bandiera Blu ed è stata assegnata ieri, giovedi 14 maggio 2020, in videoconferenza al il Sindaco Raffaele Falbo.

La Bandiera Blu è un riconoscimento attribuito, in base a rigorosi controlli effettuati dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle spiagge certificate per la qualità ambientale non solo delle loro acque, ma anche per i servizi in spiaggia, per gli spazi verdi, per i parametri di vivibilità e di sostenibilità verso i turisti.

Un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 48 Paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con l’obiettivo di certificare la qualità ambientale delle località turistiche balneari.

Nel 2020, aumentano in Italia le Bandiere Blu, da 183 nel 2019 arrivano a 195 i Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento, per un totale di 407 spiagge, 12 in piĂą rispetto allo scorso anno.

Le 12 new entry per i comuni sono Gozzano (Piemonte), Diano Marina (Liguria), Sestri Levante (Liguria), Montignoso (Toscana), Porto Tolle (Veneto), Vico Equense (Campania), Isole Tremiti (Puglia), Melendugno (Puglia), Rocca Imperiale (Calabria), Tropea (Calabria), Siderno (Calabria), Ali’ Terme (Sicilia). Fra gli approdi sono arrivati Cala Cravieu (Celle Ligure, Liguria), Vecchia Darsena Savona (Savona, Liguria), Cala Gavetta (La Maddalena, Sardegna), Marina Porto Azzurro (Porto Azzurro, Toscana), Porto degli Aragonesi (Casamicciola, Ischia, Campania). Perdono la Bandiera Blu nel 2020 il Porto turistico Marina di Policoro (Policoro, Basilicata) e la Marina del Nettuno (Messina, Sicilia).

14 le Bandiere assegnate alla Calabria con tre nuovi ingressi, Rocca Imperiale, Tropea e Siderno.

Provincia di COSENZA

Rocca Imperiale – Marina di Rocca Imperiale. Tortora – La Pineta/Fiume Noce, Praia a mare – Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi. San Nicola Arcella – Arcomagno/Canale Grande Marinella. Roseto Capo Spulico – Lungomare. Trebisacce – Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni – Viale Magna Grecia – Riviera delle Palme). Villapiana – Villapiana Scalo, Villapiana Lido.

Provincia di CROTONE

Cirò Marina – Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare. Melissa – Litorale Torre Melissa

Provincia di CATANZARO.

Soverato – Baia Dell’Ippocampo 161. Sellia Marina – Località Ruggero/San Vincenzo – Sena/Jonio – Rivachiara

Provincia di REGGIO CALABRIA

Siderno – Spiaggia di Siderno. Roccella Jonica – Lido

Provincia di VIBO VALENTIA: Tropea – Marina del Convento, Marina dell’Isola.

