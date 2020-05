Il 19 maggio al via i lavori del Terzo megalotto della nuova SS 106 Sibari-Roseto Capo Spulico

Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture della Regione Calabria, Domenica Catalfamo

La Redazione

Catanzaro,

sabato 16 Maggio 2020.

Partiranno il prossimo 19

maggio i lavori del terzo megalotto della nuova SS 106 nel tratto tra

Roseto e Sibari. Si tratta di un’opera pubblica di enorme rilevanza sia

sotto il profilo dell’impatto che avrà sulle infrastrutture di trasporto

e sull’accessibilità al territorio regionale, sia per le

importantissime ricadute economiche sul territorio.

L’opera infatti consentirà di eliminare l’attuale strozzatura che esiste

nel collegamento stradale tra la Calabria e la Puglia e le altre

Regioni adriatiche e favorirà , conseguentemente l’accessibilità verso la

Calabria da tutto il litorale Adriatico, aumentando nel contempo la

sicurezza di una strada (la SS 106) tre le più pericolose soprattutto

perché in diversi tratti attraversa il cuore dei centri abitati

costieri. Sotto il profilo economico è una tra le più importanti opere

pubbliche italiane, prevedendo un investimento di 1,3 miliardi di euro

con un cantiere che si protrarrà per 7 anni producendo una ricaduta

rilevantissima per l’economia della zona interessata.

Si tratta dunque di una significativa boccata di ossigeno per l’economia

calabrese da sempre sofferente e negli ultimi mesi anche duramente

colpita dal lockdown COVID19.

Nel darne notizia l’assessore regionale alle Infrastrutture Domenica

Catalfamo precisa che l’avvio operativo del cantiere è stato possibile

anche grazie ad una stretta sinergia avviata nelle scorse settimane con

la struttura territoriale di ANAS. E’ stato infatti costituito un tavolo

operativo congiunto che opera in maniera permanente presso il

Dipartimento Regionale alla Infrastrutture per consentire di superare

alcune problematiche connesse all’ottenimento delle ultime

autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori, gran parte delle

quali di competenza di diversi dipartimenti della Regione Calabria. Ciò

ha consentito di superare gli ultimi ostacoli all’avvio di un intervento

atteso ormai da circa un decennio.

Tra Regione ed ANAS è stato concordato un cronoprogramma per consentire

di ottenere tutti i necessari permessi alle diverse e successive fasi di

cantierizzazione dell’intera area interessata dei lavori (si tratta di

un tronco stradale lungo ben 38 km per cui la cantierizzazione avverrÃ

ovviamente in fasi e tempi successivi, in relazione al cronoprogramma

dei lavori).

L’assessore Catalfamo, nel ribadire l’importanza di avere ottenuto in

tempi molto brevi un risultato come l’avvio operativo di un cantiere di

questa rilevanza, anche in un periodo in cui tutte le attività tecnico –

amministrative degli uffici pubblici sono enormemente rallentate a

causa dell’emergenza sanitaria che sta interessando il nostro Paese,

sottolinea come la collaborazione avviata con ANAS sarà strutturata in

modo permanente. Per quanto riguarda in particolare la SS 106, nelle

prossime settimane verranno attivate ulteriori iniziative.

Tra queste, oltre all’imminente avvio della progettazione definitiva del

tratto tra Crotone e Simeri Crichi, si procederà all’individuazione

delle soluzioni progettuali più idonee ad attivare importanti

finanziamenti di nuove tratte tra Catanzaro Lido e Reggio Calabria, area

finora inspiegabilmente trascurata nelle programmazione degli

interventi sulla SS 106.

