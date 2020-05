Il Direttivo di Confindustria Crotone ha avviato una serie di incontri con i rappresentanti istituzionali del territorio

Crediamo che lo sviluppo passa attraverso il confronto e non i veti preventivi

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

sabato 16 Maggio 2020.

Il lavoro sinergico tra le varie Istituzioni è il

motore trainante dello sviluppo del territorio locale e nazionale quando tutti

hanno lo stesso obiettivo: fare decollare l’economia di una Città e del Paese. L’evento

Coronavirus sta mettendo in ginocchio ogni Paese: Contagiati e deceduti per

COVID-19 continuano ad essere in gran numero. Il Pil è in caduta libera e la

ripresa non è dietro l’angolo. Quando tutto questo investe un territorio come

il crotonese ultimo in Europa per occupazione giovanile, mancanza di servizi in

generale, ambiente da sanare, la sinergia tra rappresentanti istituzionali deve

impegnarsi per realizzare il motore di una macchina capace di competere su ogni

pista e contro qualsiasi avversario. Bene il Direttivo della Confindustria Crotone, presidente Mario

Spanò, nell’aver avviato gli incontri tra le varie Istituzioni per la ripresa

del territorio crotonese.

“Nelle prossime settimane incontreremo

rappresentanti della Regione e del Parlamento espressi dal nostro territorio. Abbiamo

piĂą volte detto e siamo convinti che serve unitĂ d’intenti, operativitĂ e

concretezza in questa fase di emergenza. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato

la Consigliera regionale Flora Sculco a cui abbiamo rappresentato la nostra

visione di sviluppo del territorio ed il contributo che ci aspettiamo dalla

Regione. Abbiamo parlato dell’emergenza Covid 19 e dei recenti provvedimenti

regionali, del futuro del Corap, del progetto Antica Kroton che riteniamo

strategico per il territorio e sul quale ci aspettiamo una concreta operativitĂ

da parte dei soggetti attuatori”, ha evidenziato il Presidente di

Confindustria Crotone Mario Spanò.

Nelle prossime settimane seguiranno altri incontri con i Parlamentari del

territorio.

Le Imprese hanno bisogno di segnali concreti per affrontare la ripresa

nella fase 2. Servono incentivi, credito ed una contrazione del peso fiscale

per sopportare il crollo avuto nei mesi scorsi e per affrontare le difficoltĂ

del prossimo futuro. Alcune misure del DL Rilancio da poco approvato vanno in

questa direzione. SarĂ determinante nei prossimi giorni la capacitĂ di tutto il

sistema di agire con celeritĂ .

“Abbiamo letto di recente della interrogazione

parlamentare contro un’iniziativa imprenditoriale che ha regolarmente

avviato l’iter autorizzativo per un insediamento nell’area industriale.

Crediamo che lo sviluppo passi attraverso il confronto e non i veti preventivi.

Auspichiamo che in questa fase così complicata si prediliga la strada del

dialogo e non dello scontro ”, ha evidenziato Spanò.

Per il territorio Confindustria Crotone ritiene

necessario condividere una prospettiva di sviluppo puntando su poche e

strategiche progettualitĂ attorno alle quali ricostruire un’identitĂ forte per

questa area ed una economia sostenibile.

“Ci sono tutte le premesse per farlo: non

bisogna piĂą indugiare. Ci aspettiamo coraggio e determinazione da parte di

Regione ed Amministrazioni locali. Insieme alle altre Associazioni di categoria

ed aiSindacati, abbiamo giĂ messo a disposizione del Comune di Crotone

tutto il nostro supporto per costruire questo percorso. Ora però servono

risposte”, ha concluso Spanò.

