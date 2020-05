Inter, Lukaku fa il tifo per i belgi: Mertens sale, occhio a Vertonghen e Meunier

Inter, Lukaku fa il tifo per i belgi: Mertens sale, occhio a Vertonghen e Meunier I nerazzurri potrebbero diventare una succursale dei Diavoli Rossi. In ballo anche il ritorno di Nainggolan se Conte non riuscisse ad arrivare a Vidal continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 16 Maggio 2020.

Inter, Lukaku fa il tifo per i belgi: Mertens sale, occhio a Vertonghen e Meunier

I nerazzurri potrebbero diventare una succursale dei Diavoli Rossi. In ballo anche il ritorno di Nainggolan se Conte non riuscisse ad arrivare a Vidal



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA