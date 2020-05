Roberto Fico è la prova che non è vero che tutto cambierà

Roberto Fico è la prova che non è vero che tutto cambierÃ

Si dice sempre che la vita non sarà più la stessa, che tutto cambierà, che dai disastri nascono le occasioni, che nuove opportunità riusciranno farsi largo, che gli esseri umani sapranno approfittare del peggio per correggere loro stessi, per cambiare, per riflettere, per ritrovare la propria vera n continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

sabato 16 Maggio 2020.

Si dice sempre che la vita non sarà più la stessa, che tutto cambierà, che dai disastri nascono le occasioni, che nuove opportunità riusciranno farsi largo, che gli esseri umani sapranno approfittare del peggio per correggere loro stessi, per cambiare, per riflettere, per ritrovare la propria vera n

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA