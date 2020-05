CirÃ² Marina: effettuati interventi di pulizia e manutenzione del Cimitero comunale

CirĂ² Marina: effettuati interventi di pulizia e manutenzione del Cimitero comunale

A renderlo noto è stata la commissione strardinaria

La Redazione

CirĂ² Marina,

domenica 17 Maggio 2020.

Interventi di pulizia e cura del verde nel cimitero comunale, grazie all’Ufficio Manuntentivo del Comune di CirĂ² Marina, coordinato dall’Ing. Ferdinando Iacovino. E’ stato evidenziato, in modo particolare che, l’intervento è stato eseguito dal Custode comunale. Un lavoro non indifferente, dal momento che da diverse settimane, a causa dell’emergenza Covid 19, il cimitero è rimasto chiuso e che nel frattempo le erbacce hanno preso il sopravvento. Con l’intervento che è stato messo in atto, tuttavia, il cimitero è tornato alla sua originaria funzionalitĂ .

I cittadini -Afferma Iacovino- hanno avuto un riscontro estremamente positivo dello stato in cui lo abbiamo fatto trovare.







