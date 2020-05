Conte: “Ripresa Serie A? Bisogna avere qualche garanzia in più, che al momento non c’è”

Conte: “Ripresa Serie A? Bisogna avere qualche garanzia in più, che al momento non c’è” Da lunedì circolazione libera nella propria regione, aperti bar, ristoranti, parrucchieri e musei, ok a celebrazioni liturgiche continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 17 Maggio 2020.

Da lunedì circolazione libera nella propria regione, aperti bar, ristoranti, parrucchieri e musei, ok a celebrazioni liturgiche



