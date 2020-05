Crotone: aggiornamento carenza idrica sulle zone interessate, servizio alternato

La nota di Congesi

La Redazione

Crotone,

domenica 17 Maggio 2020.

Congesi, la società che gestisce il servizio idrico in città , comunica che vista la portata residua (circa la meta’ di quella normale) in arrivo dal Lago S.Anna sta alternando la stessa portata tra i serbatoi cittadini.Questa mattina hanno avuto il servizio idrico Papanice e le zone servite dal serbatoio basso (via Cutro, via Nicoletta, via C.Colombo, viale Regina Margherita, corso Messina, ecc.) Dalle ore 13,00 invece sono state aperte le zone servite dal serbatoio alto: (Farina/Tufolo, viale Gramsci, viale Magna Grecia, centro storico, ecc.) Alle 21,00 sara’ riaperto il serbatoio basso e richiuso l’altoAllo stesso modo domani 18 maggio alle 7,00 si fara’ di nuovo l’inversione.Il tutto, precisa Congesi, dipende dalla durata dell’intervento di riparazione che attualmente si sta effettuando alla condotta del Corap che trasporta l’acqua dalla vasca di Calusia al potabilizzazione della Sorical.







