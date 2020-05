Crotone: senz’acqua zona Farina, via Magna Grecia e centro storico. SarĂ ripristinata a breve

Avviso – Servizio idrico da Congesi

La Redazione

Crotone,

domenica 17 Maggio 2020.

Congesi, la societĂ che si occupa del servizio idrico in cittĂ ,

informa che a causa della problematica rilevata ieri, Sorical sta

alternando la portata residua disponibile tra i due serbatoi cittadini.In

questa fase il serbatoio alto si è svuotato, per cui le zone di Farina,

via Magna Grecia e centro storico sono senza fornitura In queste zone l’erogazione dovrebbe tornare in tarda mattinata







