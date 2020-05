Eto’o: “Quel gol a Londra, il mio Camp Nou da terzino e il discorso finale: sono nato (e morirò) interista”

Eto’o: “Quel gol a Londra, il mio Camp Nou da terzino e il discorso finale: sono nato (e morirò) interista” Il camerunese ricorda il Triplete con l’Inter: “Arrivai e invece di un ingaggio più alto per me, chiesi bonus di squadra per la vittoria della Champions” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 17 Maggio 2020.

