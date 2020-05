Gli invisibili del virus in India

La pandemia, in India, è causata da molti virus. C’è il Covid-19 che, per ora, ha avuto un impatto limitato sulla popolazione, ma è in lenta ascesa. C’è il virus di una spaventosa crisi economica provocata da un lockdown che dura ormai da otto settimane. C’è il virus di una millenaria divisione in c continua […]

La Redazione 24

,

domenica 17 Maggio 2020.

