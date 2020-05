Il Coronavirus in Italia: 68.351 attualmente positivi (-1836). Bollettino del 17 maggio

I dati sono stati comunicati dal Capo della Protezione civile e Commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli

La Redazione

Roma,

domenica 17 Maggio 2020.

Continua il trend generale in discesa dei nuovi positivi. In calo il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva.

È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 del 17 maggio.

L’incremento dei nuovi positivi è pari a 675.

Complessivamente i casi dall’inizio dell’emergenza sono 225.435, così divisi:

125.176 guariti

68.351 attualmente positivi

31.908 deceduti (questo numero potrà essere confermato dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso)

Tra gli attualmente positivi:

57278 sono in isolamento domiciliare

10.311 ricoverati con sintomi

762 in terapia intensiva.







© RIPRODUZIONE RISERVATA