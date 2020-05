La fortuna di giocare a calcio nelle Isole Far Oer

La conoscenza delle Isole Far Oer era limitata, al di là di chi ha passione per la geografia, a quella di simpatica Nazionale da ultima fascia nelle qualificazioni europee e mondiali. Una squadra materasso, che l’Italia ha incrociato sul proprio cammino verso Euro 2008 e verso Euro 2012: in casa vit continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

domenica 17 Maggio 2020.

La conoscenza delle Isole Far Oer era limitata, al di là di chi ha passione per la geografia, a quella di simpatica Nazionale da ultima fascia nelle qualificazioni europee e mondiali. Una squadra materasso, che l’Italia ha incrociato sul proprio cammino verso Euro 2008 e verso Euro 2012: in casa vit

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA