Ripartire dalla “digitalizzazione” del vino

La crisi è profonda anche per il mondo del vino. La batosta riguarda un export agroalimentare che vale oltre 44 miliardi di euro e la perdita, solo per quanto riguarda la vendita in bar e ristoranti, dovrebbe essere almeno del 30 per cento del giro d’affari pre-pandemia. E se a marzo il settore dei continua […]

La Redazione 24

,

domenica 17 Maggio 2020.

