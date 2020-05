Un positivo al ristorante? Ecco come il virus si diffonde in 30 minuti

La Redazione24

domenica 17 Maggio 2020.

Un positivo al ristorante? Ecco come il virus si diffonde in 30 minuti

L’NHK, la rete nazionale giapponese, ha condotto un esperimento per vedere come il coronavirus si può diffondere a tavola. Nel video viene applicata una vernice fluorescente che rappresenta il virus sulle mani di una persona e poi si vede come questa si trasferisce sugli altri individui che partecipano allo stesso buffet



