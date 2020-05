Conseguenze psico-emotivi nei bambini e adolescenti durante il percorso Covid-19

I consigli della Dott.ssa Tonia Colella, Psicologa, rivolti ai genitori che si trovano ad affrontare questa difficile situazione con i propri figli

La Redazione

,

lunedì 18 Maggio 2020.

Per frenare la diffusione da Covid-19 il Governo

Italiano ha disposto una serie di misure per contenere e gestire l’emergenza

epidemiologica tra cui la chiusura, a livello nazionale, delle

scuole di ogni ordine e grado. Si stima, infatti, che 7,5 milioni di studenti

italiani sono in casa per la sospensione

dell’attività didattica iniziando ad adoperarsi con l’home schooling, ossia lo

studio da casa. Le scuole di ogni ordine e grado hanno compiuto

in tempi brevissimi enormi sforzi per attivare ed erogare la DaD garantendo

così che l’apprendimento scolastico non sia ininterrotto. Sebbene l’home

schooling abbia realizzato sforzi altamente elogiabili è importante

sottolineare che il lockdown prolungato potrebbe aver avuto effetti negativi

sulla salute fisica e mentale di bambini e adolescenti perché hanno dovuto

cambiare le loro abitudini e routine quotidiana, sono diventati meno attivi, i loro

ritmi di sonno sono più irregolari e le diete alimentari meno equilibrate con conseguente

modificazione del peso. Lo stress prolungato dall’isolamento, la paura di contrarre

l’infezione, la noia, le informazioni dei mass-media e dei social inadeguate, l’assenza

di con-tatto fisico con i compagni di

classe, gli amici, i parenti e gli insegnanti, la mancanza di spazio di libero

movimento fisico e psicologico, le difficoltà economiche che molte famiglie

stanno affrontando, possono avere effetti ancora più problematici e duraturi su

bambini e adolescenti palesandosi in maniera più incisiva in questa fase di

ripresa generando “l’overthinking”

ossia un aumento di pensieri intrusivi e ricorsivi che generano ansia nella

fase 2 minacciando, così, il proprio benessere emotivo. Ora più che mai è

fondamentale la figura degli adulti educatori, in primis genitori e insegnanti,

che possono diventare un modello positivo per i giovani. La sospensione dell’attivitÃ

didattica in aula ha portato gli insegnanti svolgere un lavoro

esemplare sia nella didattica, continuando a migliorare l’apprendimento

scolastico, sia nel creare una “didattica

di vicinanza”, ovvero offrire agli studenti l’opportunità di interagire e dialogare

con loro di vari temi ed esperienze della situazione attuale responsabilizzandoli

e motivandoli a continuare a condurre uno stile di vita sano a casa, incentivandoli

ad aumentare le attività ricreative, a seguire una dieta equilibrata e varia, a

leggere un libro, a guardare un film, ad usare le misure di contenimento da

contagio quando escono, etc. Coloro che sono riusciti a costruirsi uno stile sano

durante il lockdown potrebbero mostrare

uguali capacità di adattamento nella fase 2 consapevoli di non vanificare in

questo momento di ripresa l’impegno impiegato durante l’isolamento con

comportamenti inadeguati e irresponsabili.

I genitori devono essere modelli di comportamento

sano per i loro figli osservandoli ed identificando eventuali difficoltà fisiche

e psicologiche dovuti all’isolamento prolungato. Per poter essere efficace il

genitore, in questa fase, deve innanzitutto riconoscere le sue emozioni, e poi

quelle del proprio figlio partendo dall’evitare di negare di avere paura ad

uscire perché più si nega la paura più le diamo forza e spinta per risalire dal

basso verso l’alto acquisendo sempre più forza e rischiando di trasformarsi in

ansia e panico. È importante che il genitore spieghi le regole della fase 2 del

Covid-19, usando una comunicazione semplice e adoperando parole adatte all’età del proprio

figlio, per esempio invece di usare il termine “impaurito” si potrebbe dire preoccupato, impensierito, turbato,

etc. I bambini e gli adolescenti, in questi mesi, sono stati costantemente

esposti a notizie relative all’epidemia, adesso è importante avere con loro

conversazioni dirette sul fatto che la paura può essere utile perché, fino ad

un certo livello, serve a proteggerci, perché ci stimola a continuare ad adottare

le misure di prevenzione e sicurezza come lavarci le mani, indossare la

mascherina, tenersi a distanza dagli altri, continuare con l’home schooling,

tutti strumenti messi in atto per contenere ed evitare il contagio. Considerare

la situazione che stiamo vivendo come una buona opportunità per migliorare e

rafforzare l’interazione tra genitori e figli, aumentando i tempi di ascolto

reciproco, attività difficile da mettere in pratica ma fondamentale, e

amplificando i livelli di consapevolezza relazionale fornendo al bambino o

adolescente il tempo per esprimere le sue emozioni aiutandolo a riconoscerle e

gestirle consapevoli che non siamo vincolati dall’orologio e dagli affanni

quotidiani.

La ripresa dall’isolamento prolungato deve

essere realizzato con delicatezza e step

by step, ciò vale sia per grandi sia per piccolini. La parola d’ordine è

gradualità accompagnata da buon senso e intelligenza.

È responsabilità di tutti fare in modo che l’impatto

fisico e mentale della situazione COVID-19 su bambini e adolescenti sia ridotto

al minimo e per rispondere alle difficoltà , che molte persone stanno vivendo,

molti psicologi ed Enti del Terzo Settore nella nostra provincia si sono

adoperati in questi mesi ad attivare servizi online di consulenza gratuita per

tutti coloro che percepiscono ansia e paura nei cambiamenti attuali e futuri

del Covid-19 e ritrovare il benessere psico-emotivo.







