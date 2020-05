Il Coronavirus in Italia: 66.553 attualmente positivi (-1798). Bollettino del 18 maggio

I dati sono stati comunicati dal Capo della Protezione civile e Commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli

La Redazione

Roma,

lunedì 18 Maggio 2020.

Oltre 3 milioni i tamponi effettuati, continua il trend generale in discesa dei nuovi positivi. In calo il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva.

È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 del 18 maggio.

L’incremento dei nuovi positivi è pari a 451.

Complessivamente i casi dall’inizio dell’emergenza sono 225.886, così divisi:

127.326 guariti

66.553 attualmente positivi

32.007 deceduti (questo numero potrà essere confermato dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso).

Tra gli attualmente positivi:

55.597 sono in isolamento domiciliare

10.207 ricoverati con sintomi

749 in terapia intensiva.







© RIPRODUZIONE RISERVATA