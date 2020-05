La Figc si adegua: “Niente calcio fino al 14 giugno”. Ma si lavora per ripartire il 13

La Redazione24

lunedì 18 Maggio 2020.

La federazione adotta l’ultimo Dpcm, ma spera di non dover partire il 20 giugno per non restringere ulteriormente gli spazi. Cts al lavoro sulle linee-guida per gli allenamenti in gruppo



