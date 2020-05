L’isola dei naufraghi felici

Rutger Bregman è uno storico e commentatore olandese poco più che trentenne, di sensibilità neosocialista, conosciuto soprattutto per le sue vibranti battaglie per il reddito universale di base, per le tesi sulla settimana lavorativa da quindici ore e per un intervento a gamba tesa durante un panel continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

lunedì 18 Maggio 2020.

Rutger Bregman è uno storico e commentatore olandese poco più che trentenne, di sensibilità neosocialista, conosciuto soprattutto per le sue vibranti battaglie per il reddito universale di base, per le tesi sulla settimana lavorativa da quindici ore e per un intervento a gamba tesa durante un panel

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA