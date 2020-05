Lockdown e qualità dell’aria: studio Arpacal sugli effetti in Calabria anche con dati dal satellite

Lockdown e qualitĂ dell’aria: studio Arpacal sugli effetti in Calabria anche con dati dal satellite

La nota del Direttore generale dell’Arpacal, dott. Domenico Pappaterra

Catanzaro,

lunedì 18 Maggio 2020.

Abbiamo

voluto contribuire attraverso uno studio ragionato dei dati della

nostra rete regionale della qualità dell’aria nonché di quelli

satellitari, come faremo in SNPA anche con il progetto Pulvirus in

partnership con ENEA ed Istituto Superiore di SanitĂ , per ragionare

quanto l’emergenza coronavirus possa aver inciso sulla qualità dell’aria

in Calabria”.

E’ quanto dichiarato dal Direttore generale dell’Arpacal, dott. Domenico Pappaterra,

in merito allo studio che i tecnici dell’Agenzia hanno realizzato per

valutare gli effetti che la misura di lockdown imposta dal Governo

nazionale prodotti sulla qualità dell’aria in Calabria, ed eventualmente

quale correlazione ci sia tra le misure di limitazione introdotte e i

valori di concentrazione registrati.

Nel

documento – consultabile da questa mattina sul sito web dell’Arpacal –

sono stati analizzati i dati di qualità dell’aria di PM10 e Biossido di

azoto (NO2), al fine di valutare la variazione della loro concentrazione

a seguito del rispetto delle misure restrittive che hanno comportato

una diminuzione del traffico veicolare. Sono stati analizzati i dati

registrati nel primo quadrimestre del 2020, confrontandoli con quelli

registrati nello stesso periodo del triennio 2017-2019; come è noto,

infatti, in Calabria la qualità dell’aria viene monitorata attraverso la

rete regionale costituita da 20 stazioni fisse posizionate sull’intero

territorio secondo il Programma di Valutazione (PdV) approvato dal

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

(MATTM).

Dopo un’analisi attenta dei dati acquisiti, suffragata da una serie di tabelle esplicative, i tecnici autori dello studio – Dr.ssa Claudia Tuoto, Dirigente Servizio tematico “Aria” del Dipartimento provinciale di Cosenza, CPS Esperto Emilio Centorrino e Dott. Pasquale Crea del Servizio tematico “Aria” del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria – giungono alla conclusione che “i

dati registrati dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria

mostrano, nel periodo interessato dal lockdown, una generale riduzione

della concentrazione di NO2. Non è stata evidenziata alcuna variazione

sostanziale della concentrazione di PM10 tra il periodo prima del

lockdown e quello del lockdown. Una possibile spiegazione di questo

andamento va ricercata nel fatto che PM10 e NO2 hanno origine e

caratteristiche differenti, infatti mentre per il biossido di azoto la

fonte prevalente è il traffico veicolare, per il PM10 la sorgente

primaria è da attribuire al riscaldamento. Questa fonte di emissione,

durante il periodo di contenimento, non è stata mai interrotta anzi con

la maggiore permanenza delle persone nelle abitazioni le emissioni

provenienti dal riscaldamento domestico potrebbero essere anche

aumentate rispetto agli anni precedenti”.

In

parallelo, lo studio Arpacal ha acquisito anche informazioni da un

punto di osservazione in piĂą, a comprova di quanto i tecnici dei Servizi

tematici Aria hanno giĂ evidenziato. Il centro regionale Geologia e

Amianto, infatti, ha elaborato una serie di dati acquisiti dal TROPOMI

(TROPOspheric Monitoring Instrument), uno strumento installato a bordo

del satellite Sentinel 5P messo in orbita dall’Agenzia spaziale europea

(ESA) con lo specifico compito di rilevare i diversi inquinanti

atmosferici su scala globale.

Da questa seconda parte dello studio – realizzata dalla dr.ssa Teresa Oranges, direttore del Centro regionale Geologia e Amianto, e dal dr. Luigi Dattola,

geologo dello stesso centro – ne è emerso che anche per la Regione

Calabria, pur in assenza di un importante tessuto industriale, nel

periodo di lockdown si sono osservate riduzioni della concentrazione di

Biossido di azoto nei centri urbani, nella Piana di Gioia Tauro e

nell’area dello Stretto di Messina.

Il

sistema Tropomi, infatti, acquisisce informazioni sulla colonna

atmosferica utilizzando le lunghezze d’onda dello spettro

elettromagnetico che vanno dall’ultravioletto all’infrarosso,

consentendo di rilevare la presenza di aerosol e gas in traccia che

possono influire sulle condizioni climatiche e sulla qualità dell’aria.

La sua prospettiva di osservazione, diversa dalla rete regionale della

qualità dell’aria, contribuisce a migliorare il quadro conoscitivo del

territorio.







