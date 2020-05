Michel Piccoli riusciva anche nei ruoli più bizzarri

Avrà saputo del plexiglas? Della metratura da rispettare per mangiare in compagnia? Delle “spezie da tavola da pulire e disinfettare dopo ogni cliente”? (così dicono le regole per la riapertura dei ristoranti ticinesi, e lui alla lontana da lì proveniva). Michel Piccoli è morto la scorsa settimana, continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

lunedì 18 Maggio 2020.

