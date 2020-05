Pandemia Covid19: Crotone la cittÃ  dei tre millenni

Pandemia Covid19: Crotone la città dei tre millenni

La nota di Giovanni Procopio

già consigliere comunale di Crotone

La Redazione

Crotone,

lunedì 18 Maggio 2020.

In quest’ultimo periodo di ferie forzate

sto leggendo e ascoltando molte notizie concernenti la pandemia Covid19 .

E tutti gli esperti , pur tra mille distinguo, si stanno confrontando per

cercare un nuovo modo di stare nella società complessa e tutti concordano con

la straordinarietà dei tempi che stiamo vivendo e che potrebbe mettere in serio

pericolo la nostra stessa esistenza come specie. Tralasciando per il

momento tutte queste questioni in cui l’ambiente terrestre è fortemente

condizionato a scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione

umana mi sono soffermato, molto più umilmente, sulle questioni che

riguardano la mia città .

In ordine temporale mi ha molto

impressionato l’ultima manifestazione in delle categorie produttive cittadine

scese in piazza per chiedere sostegno al comune proponendo

l’utilizzo delle roilatys a loro favore . Richiesta che comprendo , dato

il periodo particolarmente difficile che viviamo , ma su cui non

concordo , perche io credo che queste richieste non vanno rivolte al comune ,

non è l’interlocutore giusto , ma vanno rivolte, casomai , all’Eni . Alla

multinazionale creata dallo stato e con la quale è arrivato il momento di aprire un

tavolo Crotone . Dopo oltre 40 anni di estrazione di metano dal

sottosuolo crotonese è giunto il momento di un confronto serio e qualificato in grado di

proporre al colosso a sei zampe una nostra idea progettuale complessiva

del nostro territorio . Un progetto da condividere senza il

cappello in mano e senza l’arroganza parolaia che ci ha caratterizzato sino ad

oggi ma sedendoci a questo tavolo con le idee chiare e considerando l’Eni un

partner con cui trovare punti d’intesa e non un nemico , anche se , a dire il

vero, il loro atteggiamento nei nostri confronti non è stato mai

amichevole . Su questo la deputazione crotonese a Roma , rinforzata nei

giorni scorsi dalla presenza dell’onorevole Torromino , dovrebbe

condurre una battaglia comune senza distinzioni ideologiche o partitiche ,

ricordando loro che l ‘ Eni nei nostro confronti non ha solo un debito morale

per i danni ambientali arrecatoci ma ha un debito rappresentato dalle cose da

fare e mai realizzate. Dallo studio della subsidenza passando per il gas

devottariato per arrivare sino alla misconoscenza della sentenza del

danno ambientale che sembra essere sparita nel nulla, e con la sentenza

sparita nel nulla anche la commissaria Belli e i progetti che

dovevano risarcire la citta per oltre setantamilioni di euro . Ricordando alla

nostra deputazione romana che tra due anni la sentenza non avrà più valore e che

sino ad oggi, e per quello che è a mia conoscenza, nessuno ha fatto nulla per

darezseguito a quella sentenza . E ricordando ancora alla nostra deputazione,

ove ve ne fosse bisogno , che quelle risorse non hanno a che vedere

nulla con la bonifica ma sono un ristoro alla comunità per i danni subito nel tempo . Non

credono i nostri rappresentanti istituzionali che sia giunto il momento di

chiedere al ministro competente di attivarsi per nominare il nuovo commissario

e procedere in modo da cantierare sul territorio quelle ingenti risorse

che, assieme a tante altre risorse disponibili , ricordo antica

Kroton e agenda urbana , potrebbero cambiare il volto della nostrs città ?

A questo riguardo , proprio ricordando il

nostro atteggiamento nei confronti dell’Eni , una considerazione la voglio fare

. Una considerazione sui tanti no , a prescindere, e sui tanti si , anche in

questo caso a prescindere anche se rispetto ai no questi si sono stati e

sono tutti interessati, che hanno caratterizzato gli ultimi anni della

nostra storia. Come non ricordare che sono trent’ anni che la città aspetta la

svolta e ogni volta che viene proposta un opportunità ci dividiamo in guelfi e ghibellini

, senza però andare nel merito e cercare di capire quale potrebbe essere la

proposta più giusta e più utile .

Mi viene in mente la base militare

degli F16 e il progetto turistico Europaradiso . E penso ,

notizia di questi ultimi giorni , all’hub del gas naturale

per il rifornimento delle grandi navi . Anche in quest’ultimo caso

immediatamente una levata di scudi da parte della parlamentare cinque stelle

che , assumendosene tutte le responsabilità , ha subito posto e opposto

il suo no. Un no ideologico . A prescindere. Anche in questo caso,

senza entrare nel merito, voglio ricordare che dal 2030 molte di

queste ammiraglie del mare , tra le quali anche le navi da crociera, dovranno

essere in grado di utilizzare il metano per almeno il 50% dei loro

consumi . Un opportunità per la nostra città che di primo acchito mi sentirei di sposare immediatamente e che in

ogni caso andrebbe valutata con serenità e senza paraocchi. Anche se

un piccolo rammarico mi sovviene . Non avere, ancora oggi e nonostante la

creazione della società Marina spa già in liquidazione , un porto turistico degno di questo nome. E

non avere un porto dove fare attività di rimessaggio . E nonostante

tante criticità trovo quella proposta , come ha gia fatto l’amico

Alessio Critelli , una seria opportunità che può aiutare e potrebbe

dare un senso a quello che da slogan può diventare realtà e che

Crotone realmente da città sul mare possa diventare , com’è giusto che

sia, una città di mare .

Per ultimo, e non perché sia il meno

importante, anzi il contrario , la questione Piano Strutturale Comunale .

PSC che nelle intenzioni del legislatore ha sostituito il vecchio e superato

Piano Regilatore Generale . Il PSC per la nostra città è una questione seria e complessa e

trovo estremamente intrigante l’idea dell’avvocato Grillo che per la

stesura del piano strutturale comunale auspica il coinvolgimento

dell’architetto Renzo Piano . Sicuramente l’avvocato Grillo è a conoscenza

del fatto che il progetto Antica Kroton è un progetto che per quantità di risorse

in campo è secondo solo al progetto di Pompei così come

sicuramente saprà che questo progettoancora allo stato embrionale va rivisto e

va inserito organicamente nel nuovo piano strutturale comunale come congiuntura

ideale tra passato presente e futuro. E questo strumento , assieme a

tanti altri strumenti che ci sono , possono cambiare il volto di

Crotone . E possono dare occupazione e benessere. Ma tutto

questo deve essere ragionato e condiviso con tutti gli attori in campo

senza divisioni e senza contrapposizioni , coinvolgendo anche la commissaria

straordinaria che in questo momento, pur tra tante contraddizioni che hanno

caratterizzato la sua attività sino ad oggi , può , a mio avviso , svolgere un attivita di mediazione

neutrale in un tavolo di confronto in cui devono essere presenti

istituzioni e cittadini . E questo a una condizione . Che il commissario

straordinario non può più rinviare ed aprire le porte del palazzo

comunale affinche si apri un confronto vero e positivo per i crotonesi.







