Sorrisi, dubbi e… campo: un'altra estate calda per Gigio? Ripresa serena per Donnarumma, che presto dovrà affrontare il suo futuro in rossonero: dialogo aperto sul rinnovo

La Redazione24

lunedì 18 Maggio 2020.

Ripresa serena per Donnarumma, che presto dovrà affrontare il suo futuro in rossonero: dialogo aperto sul rinnovo



