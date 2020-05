Battere la Juve e centrare l’Europa: il piano di Pioli per tenersi il Milan

martedì 19 Maggio 2020.

Battere la Juve e centrare l’Europa: il piano di Pioli per tenersi il Milan

Il tecnico emiliano non si abbatte. Neppure eliminare i bianconeri in Coppa Italia forse lo aiuterebbe. Ma non lascerà se non a testa alta e la squadra lo segue compatta



