Calcio europeo e virus: perdite mostruose e ricorsi in vista. Germania, brilla il figlio di Thuram

martedì 19 Maggio 2020.

Calcio europeo e virus: perdite mostruose e ricorsi in vista. Germania, brilla il figlio di Thuram

Nel nostro appuntamento settimanale, analizziamo le prospettive che aspettano il mondo del pallone con la riapertura dopo lo stop per il coronavirus. Intanto, in Bundesliga, c’è un figlio d’arte che continua a sorprendere



