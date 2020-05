Che fine ha fatto il decreto Rilancio?

Sabato sera, Giuseppe Conte era stato categorico: "Il decreto Rilancio andrà in Gazzetta ufficiale già domani", aveva assicurato il premier. E invece, due giorni dopo, di quel testo in Gazzetta non c'è traccia. Né ci sarà domani, nonostante dalla approvazione del piano da 55 miliardi in consiglio de

La Redazione 24

,

martedì 19 Maggio 2020.

